Yılın Düğünü İçin Her Şey Mübah! 'Seçkin' Davetliler İçin Radarlar Kapatıldı

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İş insanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'da gerçekleşen gösterişli düğünü, geçen haftadan beri ülke gündeminden düşmüyor. Katılan ünlü ve varlıklı konuklar, spor dünyasının devlerinin nikah şahitliği yapması ve her detayıyla aşırı maliyetli bir şekilde planlanmış olan düğün hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; yurt içinden ve dışından düğüne gelen davetlilerin bir kısmı Amasya Merzifon Havalimanına 23 özel jet ve 2 charter uçağı ile vardı. Misafirler havaalanından, törenin yapılacağı Ahlatcı Metal Rafineri bahçesine ise lüks araçlarla gitti. Araçların geçtiği yollardaki hız radarlarının ise kapatıldığı öğrenildi.

CEZA SADECE VATANDAŞA MI?

Kanunda yapılan değişiklikle beraber trafikteki vatandaşların "pusuya yatan" radarlardan şikayetçi olduğu dönemde, bazı insanlara sadece ayrıcalıklı oldukları için böyle bir şey yapılması büyük tepki çekti. Davetlilerin bir düğüne yetişebilmesi için kapatılan radarların, vatandaşa çok ağır cezalar olarak geri dönmesi tartışma konusu oldu.

İş, sanat ve spor camiasından çok sayıda tanınan kişinin katıldığı düğünün nikah şahitliğini aralarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş ve TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, Teknik Direktör Fatih Terim ve Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu yaklaşık 25 kişi yapmıştı. Ayrıca düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesajı da okunmuştu.

Kaynak: Nefes Gazetesi