AKP'de Anayasa Komisyonu'nda Üçüncü Toplantı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ‘AKP Anayasa Komisyonu’ kurulmasına ilişkin karar alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği bildirilmişti.

Komisyonda AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtilmişti.

BEŞTEPE'DE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 'AKP Anayasa Komisyonu' Beştepe'de üçüncü toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başladı.

'10 HUKUKÇU GÖREVLENDİRDİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa mesajı vererek 10 hukukçu görevlendirdiğini şöyle açıklamıştı: Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz hürriyetler listesi olarak demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi