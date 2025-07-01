Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu!
Oğulları Fikret'i kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, mutluluklarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Babalar Günü’nde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kaan Yıldırım, şimdi de Fikret’le birlikte çekildiği ilk baba-oğul karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına aldı. ‘Fikret’ adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu tadan çift, Babalar Günü'ne özel anlamlı bir paylaşımda bulunarak minik oğullarının yüzünü ilk kez paylaşmıştı.
BEĞENİ YAĞDI
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bu duygusal karesi, sosyal medyada büyük beğeni almıştı. Küçük Fikret'in babasına olan benzerliği kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Yorumlar ise adeta “Kaan Yıldırım yeniden doğmuş”, “Babasıyla tıpatıp aynı!” fikrinde buluştu.
BABA-OĞULDAN YENİ KARE
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, oğlu Fikret ile birlikte çektirdiği ilk baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.