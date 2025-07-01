Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu!

Oğulları Fikret'i kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, mutluluklarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Babalar Günü’nde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kaan Yıldırım, şimdi de Fikret’le birlikte çekildiği ilk baba-oğul karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu!
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Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına aldı. ‘Fikret’ adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu tadan çift, Babalar Günü'ne özel anlamlı bir paylaşımda bulunarak minik oğullarının yüzünü ilk kez paylaşmıştı.

Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu! - Resim : 1

BEĞENİ YAĞDI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bu duygusal karesi, sosyal medyada büyük beğeni almıştı. Küçük Fikret'in babasına olan benzerliği kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Yorumlar ise adeta “Kaan Yıldırım yeniden doğmuş”, “Babasıyla tıpatıp aynı!” fikrinde buluştu.

Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu! - Resim : 2

BABA-OĞULDAN YENİ KARE

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, oğlu Fikret ile birlikte çektirdiği ilk baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu! - Resim : 3

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği KonuşuyorPınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği KonuşuyorMagazin

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