Kaan Yıldırım’dan Kalpleri Isıtan Baba-Oğul Pozu!

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Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına aldı. ‘Fikret’ adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu tadan çift, Babalar Günü'ne özel anlamlı bir paylaşımda bulunarak minik oğullarının yüzünü ilk kez paylaşmıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bu duygusal karesi, sosyal medyada büyük beğeni almıştı. Küçük Fikret'in babasına olan benzerliği kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Yorumlar ise adeta “Kaan Yıldırım yeniden doğmuş”, “Babasıyla tıpatıp aynı!” fikrinde buluştu.

BABA-OĞULDAN YENİ KARE

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, oğlu Fikret ile birlikte çektirdiği ilk baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.