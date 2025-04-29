Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği Konuşuyor

Geçen yıl nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 31 Mart'ta ilk kez anne baba oldu. Oğullarına "Fikret Hakan" adını veren çift, bebeklerinin fotoğraflarını da ilk kez paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği Konuşuyor

"Vatanım Sensin", "Yargı" ve "Aşk101" gibi dizilerle adını duyuran ünlü oyuncu Pınar Deniz ve "Ulan İstanbul", "Hekimoğlu" ve "Halka" gibi dizilerle kamera karşısına geçen oyuncu Kaan Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşamaya başladıktan sonra Eylül 2024'te de aşklarını İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen nikahlarıyla taçlandırdı.

Evlilik haberleriyle uzun süre gündem olan oyuncu çiftten, kısa bir süre sonra da müjdeli haber geldi. Bebek beklediklerini açıklayan ünlü çiftin ilk çocuklarının cinsiyetinin de erkek olduğu konuşulmaya başlandı. Hamilelik döneminde sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Pınar Deniz'in mutluluğu her halinden belli olurken, 31 yaşındaki ünlü oyuncu oğlunu 31 Mart'ta dünyaya getirdi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği Konuşuyor - Resim : 1

'FİKRET HAKAN' BEBEK DOĞDU

Ünlü çiftin ilk bebeklerine "Fikret Hakan" adını verdiği öğrenildi. Baba olmakla alakalı duyguları sorulan 38 yaşındaki Kaan Yıldırım ise çok mutlu ve aynı zamanda heyecanlı olduklarını belirterek, "Malum ilk süreç biraz yorucu oluyor bilhassa anne için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah isteyen herkese nasip eder" diye konuştu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği Konuşuyor - Resim : 2

Oyuncu çiftin hayranları yaklaşık bir aylık olan bebeğin fotoğraflarını görmek isterken, Pınar Deniz hayranlarının bu arzusunu geri çevirmedi. Sosyal medya hesabından hamilelik dönemiyle birlikte oğlunun fotoğraflarını da ilk kez paylaştı. Doğum yaptıktan hemen sonra bebeği ve eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı da paylaşan Pınar Deniz'in ağladığı görüldü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan Oğullarıyla İlk Kare! Sosyal Medya 'Fikret Hakan' Bebeği Konuşuyor - Resim : 3

'BİR UMUTTUR YAŞATAN İNSANI'

Yargı dizisinin Ceylin'i, bu fotoğrafları "Bir umuttur yaşatan insanı" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Eşi Kaan Yıldırım'ın da yorum kısmına kalp emojisi koyarak destek verdiği paylaşım serisi, çiftin yakınları ve ünlü dostlarının da beğeni ve yorumlarını aldı. Fikret Hakan bebek kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu.

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