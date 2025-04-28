Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın Hastanelik Oldu! Başına Gelen Herkesi Şaşkına Çevirdi

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Avrupa Yakası’ dizisinde canlandırdığı ‘Gaffur’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, hastane odasından hayranlarını endişelendiren bir açıklama yaptı. Açıkalın hasta yatağından ‘Damarlarımı bulamadılar, hayatı ciddiye almak lazım’ diyerek seslendi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:

Avrupa Yakası dizisine renkli dansı, pijaması ve konuşması ile damga vuran fenomen karakter Gaffur’a hayat veren ünlü oyuncu Peker Açıkalın’ın kısa süre önce beyin kanaması geçirdiği ve sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti.

Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın Hastanelik Oldu! Başına Gelen Herkesi Şaşkına Çevirdi - Resim : 1

'HAYATI CİDDİYE ALMAK LAZIM'

Açıkalın ‘Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok’ açıklamasını yaparak iyi olduğunun sinyalini vermişti. Ünlü oyuncu hastane odasında herkesi korkutan bir açıklama yaptı. Bir video çekerek konuşan Açıkalın ‘Hayatı ciddiye almak lazım’ diye vurgulayarak damarlarının hemşireler tarafından bulunamadığını açıkladı.

Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın Hastanelik Oldu! Başına Gelen Herkesi Şaşkına Çevirdi - Resim : 2

'DAMARLARIMI BULAMADILAR'

Açıkalın hasta yatağından şöyle seslendi: Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar. Hayatı ciddiye almak lazım.

Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın Hastanelik Oldu! Başına Gelen Herkesi Şaşkına Çevirdi - Resim : 3

Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti! Peker Açıkalın Günler Sonra Konuştu!Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti! Peker Açıkalın Günler Sonra Konuştu!Güncel

Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti: Peker Açıkalın'ın Eşinden AçıklamaBeyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilmişti: Peker Açıkalın'ın Eşinden AçıklamaMagazin

Etiketler
Avrupa Peker Açıkalın
Son Güncelleme:
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
AKP'li Hüseyin Yayman'dan Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Tepki: Çok Şikayet Var, Kanun Teklifi Vereceğim AKP'li İsimden O Programlara Sert Tepki: Çok Şikayet Var, Kanun Teklifi Vereceğim
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Kızıl Goncalar'ın 'Cüneyd Efendi'si Mert Yazıcıoğlu'ndan Şaşırtan Yeni İmaj Mert Yazıcıoğlu'ndan Şaşırtan Yeni İmaj
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti Merkez Bankası'ndan Bütün Bankalara Yeni Talimat! Hepsi Tümden Değişti