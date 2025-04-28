Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın Hastanelik Oldu! Başına Gelen Herkesi Şaşkına Çevirdi

Avrupa Yakası dizisine renkli dansı, pijaması ve konuşması ile damga vuran fenomen karakter Gaffur’a hayat veren ünlü oyuncu Peker Açıkalın’ın kısa süre önce beyin kanaması geçirdiği ve sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti.

'HAYATI CİDDİYE ALMAK LAZIM'

Açıkalın ‘Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok’ açıklamasını yaparak iyi olduğunun sinyalini vermişti. Ünlü oyuncu hastane odasında herkesi korkutan bir açıklama yaptı. Bir video çekerek konuşan Açıkalın ‘Hayatı ciddiye almak lazım’ diye vurgulayarak damarlarının hemşireler tarafından bulunamadığını açıkladı.

'DAMARLARIMI BULAMADILAR'

Açıkalın hasta yatağından şöyle seslendi: Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar. Hayatı ciddiye almak lazım.