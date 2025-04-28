AKP'li Hüseyin Yayman'dan Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Tepki: Çok Şikayet Var, Kanun Teklifi Vereceğim

AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman gündüz kuşağında yayınlanan programlara dair açıklamalarda bulundu.

‘BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL’

Anadolu’da yaptığı ziyaretler esnasından televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarına dair ciddi şikayetler aldıklarını ifade eden Yayman, “Özellikle gündüz canlı yayınlanan programlarda Türk toplumunun örfüne, ahlakına ve aile yapısına uymayan pek çok yayının ve içeriğin olduğunu ve bunların da bilerek ve ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

‘GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ’

AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak toplumsa düzeni zedeleyen televizyon programlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade eden Yayman, gündüz kuşağı programlarının ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Bu konuda gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi vermeye hazır olduğunu dile getiren Yayman, çocukların ruh sağlığının, ailelerin birlik ve beraberliğinin, toplumun düzeninin, ahlakın ve manevi değerlerin yaklar altında olduğunu ifade etti.

‘TİTRETİN VE KENDİNİZE GELİN’

Yayıncılara da çağrıda bulunan Yayman, “Lütfen ama lütfen titreyin ve kendinize gelin’ böyle bir yayıncılık politikası kabul edilemez. Sizin amacınız nedir, siz ne yapmak istiyorsunuz. Çarpık ilişkileri topluma anlatmak suretiyle maksadınız nedir, hedefiniz nedir, Türk ailesinden ne istiyorsunuz? Kadınlarımızın bu kadar istismar edilmesi, acıların bu kadar istismar edilmesi asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.

‘KANUN TEKLİFİ VERECEĞİM’

Anadolu’da bu programlara yönelik olarak çok ciddi şikayetler olduğunu aktaran Yayman, daha önce yayınlanan evlilik programlarına atıf yaparak bunların sona erdiğini anımsattı. Şu anda başka türevli programlara yönelik çok ciddi şikayetler olduğunu söyleyen Yayman, Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Gerekirse ben de TBMM’de bu programların bir çerçeveye alınması, gerekiyorsa kaldırılması, gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi, gerekiyorsa yeniden tanımlanması konusunda ben de bir kanun teklifi vereceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA