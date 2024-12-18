Canlı Yayında İkinci 'Palu' Vakası: 'Cennete Gönderme' Vaadiyle 5 Çocuğunu Katletmiş!

Esra Erol’un sunduğu programa katılan Vefa Keskin kan donduran detayları gündeme getirdi. Aydın’da Hüseyin Keskin isimli adam kendisini mehdi ilan edip 17 çocuğundan 5’ini öldürdü. Vefa Keskin, konuyu televizyon ekranlarına taşırken, annesi, babası ve ağabeyini suçlayarak kardeşlerinin kurtarılmasını istedi.

Vefa Keskin’in hikayesi dinleyenlerin kanını dondururken, Keskin, “"Öyle bir ailede büyüdüm ki annem sürekli çocuk doğururken ölmeyi hayal ediyordu, çünkü cennet hayali vardı. Kardeşlerim ölüyordu sanki rutin ve normalmiş gibi sıradan bir şekilde gömüyordu. Evin içinde şiddet ve eziyet vardı. Biz yanlışı gördük ve harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Babasının herkesin kendisine biat etmesini isteyerek ‘ölmelerini’ söylediğini belirtti. 26 yaşındaki Vefa Keskin ayrıca, annesinin de cennete gitme vaadiyle 17 çocuk dünyaya getirdiğini, baba Hüseyin Keskin’in ise ‘cennete göndermek’ amacıyla çocuklarından 5’ini öldürerek gömdüğü iddiaları dehşete düşürdü.

Esra Erol’un programında konuyu yeniden gündeme getiren Vefa Keskin, kardeşlerinin kurtarılmasını isterken "1,5 yaşındaki kardeşim boğularak öldürüldü. Ben ve diğer kardeşlerim çeşitli işkencelere maruz kaldık" dedi.

BABA HAPSE GİRDİ, AĞABEY DEVRALDI

Vefa Keskin, babasının müebbet hapis cezası almasının ardından, ağabey Erdem Keskin’in babasının yaptıklarını devraldığını iddia etti. İki kardeş Esra Erol’da karşı karşıya gelirken, ağabey iddiaları reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi