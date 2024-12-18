İzmir'de Mide Bulandıran Olay: Sınıf Öğretmeni, Öğrencilerine Cinsel İstismardan Tutuklandı

İzmir'de bir sınıf öğretmeni, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Dehşete düşüren olay, üç velinin şikayetiyle ortaya çıktı.

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İzmir'de Mide Bulandıran Olay: Sınıf Öğretmeni, Öğrencilerine Cinsel İstismardan Tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bir öğretmen, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.

Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

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