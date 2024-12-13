Konya'da Ortaokul Skandalı! Din Öğretmeninden İki Öğrenciye Cinsel İstismar

Konya'da bir imam hatip ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.U. (31), 13 yaşındaki iki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. Olay, öğretmenin öğrencileriyle sosyal medya üzerinden kurduğu ilişkiyle başladı ve savcılık, R.U. için toplamda 106 yıl hapis cezası talep etti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre R.U., derslerine girdiği 13 yaşındaki iki öğrenciyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya başladı. İlk olarak, bir öğrencisine gönderdiği "bugün biri yanımdan hızlıca geçip gitti ne selam vardı ne sabah" gibi mesajlarla yakınlaşmaya çalıştı. Zamanla R.U., öğrenciye "bebeğim, aşkım, sevgilim" gibi ifadelerle taciz içeren mesajlar gönderdi.

UYGUNSUZ MESAJLAR TESPİT EDİLDİ

Öğretmenin, öğrencisini çeşitli zamanlarda kendi aracıyla bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına ve Selçuklu Seyir Tepesi civarına götürerek taciz ettiği iddia ediliyor. R.U., öğrencisine kendisine sarılmasını ve öpmesini istedi. Öğrenci de öğretmeninin isteğini yerine getirdi. Ayrıca, R.U.'nun öğrencisine "Benim rahmim yarım, rahim normal kadınlarınkinin yarısı" şeklinde rahimle ilgili uygunsuz mesajlar gönderdiği tespit edildi.

ARAÇ İÇİNDE TACİZ

İlk öğrencisiyle yaşadığı ilişki bozulduktan sonra, R.U. aynı okulda eğitim gören başka bir öğrencisiyle de benzer bir ilişki geliştirdi. Bu öğrencisine de başörtüsü olmayan fotoğraflar ve "aşkım, sevgilim, canım" gibi ifadelerle taciz içeren mesajlar gönderdi. R.U., bu öğrencisini de araç içinde taciz etti.

MESAJLAR ÖĞRETMENE AİT ÇIKTI

Öğrenci velileri, çocuklarının telefonlarında öğretmenin mesajlarını gördükten sonra emniyete başvurdu. Çocukların ifadeleri alınarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenin gönderdiği mesaj ve fotoğrafları delil olarak savcılığa sundu.

Savcılığa verdiği ifadede R.U., tüm iddiaları reddetti. Gönderilen mesajların kendisine ait olmadığını ve öğrencilere dokunmadığını savundu. Ancak yapılan incelemeler, mesajların öğretmene ait olduğunu ortaya koydu. R.U., başlatılan soruşturmanın ardından öğretmenlik mesleğinden istifa etti.

MÜDÜR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından okul müdürü Ö.Ö. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Müdürün, olaydan haberdar olduktan sonra çocukların telefonlarını alarak öğretmenle olan mesajları sildiği iddia ediliyor.

Veliler, okul müdürü hakkında suçu bildirmeme, delil karartma ve öğretmenlere baskı uygulama suçlamasıyla şikayette bulundu.

Savcılık, R.U. hakkında toplamda 106 yıl hapis cezası talep etti. Ancak öğretmen, yargılama sürecinde serbest bırakıldı. Çocukların avukatı Cahit Cem Taşpınar, savcılığın iddianameyi hazırladığını ve Konya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğunu belirtti.

Mahkeme iddianameyi kabul etti ve yargı süreci başladı. Davanın ilk duruşması mart ayında gerçekleştirilecek. Avukat Taşpınar, öğretmenin tutuksuz yargılanmasını eleştirere kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğunu ifade etti.