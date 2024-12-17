Müge Anlı'da Ortaya Çıktı... Türkiye 3 Kız Kardeşin Yaşadığı Kabusu Konuşuyor

Uzun yıllardır Atv ekranlarında yayınlanan, kayıp vakaları veya faili meçhul cinayet olaylarını araştıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bugün yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Kayıp annesini aramak için Müge Anlı'ya başvuran 27 yaşındaki Habibe adlı kadın, annesini babasının öldürdüğünü öne sürerek herkesi şoke etti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Habibe, babasının 3 kızına da şiddet uyguladığını ve onların kendi çocuğu olup olmadığını dahi bilmediğini söylediğini anlattı. Yayına bağlanan babası Yusuf ise kızlarına şiddet uyguladığını reddederek eski eşi Nezaket'ın uyuşturucu kullanıp aklını kaybettiğini ve eve erkekler getirdiğini iddia etti. Uyuşturucu iddiasını reddeden Habibe, annesinin amcaları tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattı.

3 KIZ ÇOCUĞUNA EVDE İŞKENCE

Babalarının annelerine nefret beslediğini söyleyen Habibe; Sebile ve Nebile adındaki kız kardeşleriyle, ebeveynleri boşandıktan sonra da evlerinde işkence gördüklerini, üvey anneleri tarafından aç ve susuz bırakıldıklarını dile getirdi.

AMCALARIN ÇOCUK İSTİSMARI

Kız kardeşler, amcalarının sadece annelerine değil, kendilerine de cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. 3 yaşında iken amcası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını ifade eden Sebile, konuşmakta zorlandı. Kardeşlerin yaşadıkları stüdyodakilerle beraber ekran başındaki herkesin içini sızlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi