Ambulansı Kaçırmaya Çalıştı, Sağlıkçılara Saldırdı!

Ümraniye'de bir kişi ambulansı kaçırmaya çalıştı. Şahıs, şoför ve sağlık personeline saldırdı.

Ambulansı Kaçırmaya Çalıştı, Sağlıkçılara Saldırdı!

Olay, öğle saatlerinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, hasta almaya giden ambulansın önünü kesti. Sağlık personeline hasta olduğunu söyleyerek ambulansa binmek isteyen şüpheli, olumsuz yanıt alınca ambulansı yumruklayıp şoför ve sağlık ekibini darbetmeye çalıştı.

Ambulansı Kaçırmaya Çalıştı, Sağlıkçılara Saldırdı! - Resim : 1

Çevredekilerin müdahalesiyle bir süre sakinleşen ve sokaktan çıkan şüpheli daha sonra tekrar dönerek yol kenarındaki duba ile ambulansın yolunu kesti.

Tekrar küfrederek aracı yumruklayan şüpheli çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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