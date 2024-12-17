Makinistin Dikkati Herkesi Kurtardı! Tren Rayında Korku Dolu Anlar…

Ankara’da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Polatlı- Sincan seferini gerçekleştiren yolcu treni raya düşen bir kayaya çarptı. Makinistin durumu erken fark etmesi büyük bir kazayı önledi.

Son Güncelleme:

Ankara’nın Polatlı ilçesinde makinistin dikkati büyük bir facianın önüne geçilmesini sağladı. Alınan bilgilere göre, Polatlı - Sincan seferini gerçekleştiren Başkentray'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı.

Makinistin Dikkati Herkesi Kurtardı! Tren Rayında Korku Dolu Anlar… - Resim : 1

Makinistin durumu erken fark etmesi ve frene basması sonucu kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yürekleri ağza getiren kaza sonrasında yolcular korku dolu anlar yaşarken, bölgedeki tren geçişleri belirli bir süre aksadı.

Makinistin Dikkati Herkesi Kurtardı! Tren Rayında Korku Dolu Anlar… - Resim : 2

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı
Ambulansı Kaçırmaya Çalıştı, Sağlıkçılara Saldırdı! Ambulansı Kaçırmaya Çalıştı, Sağlıkçılara Saldırdı!
'FETÖ Borsası'nda Adı Geçen Ünlü Savcı Okan Bato'ya Hapis Cezası... 8.1 Milyon Lirayı Açıklayamadı 'FETÖ Borsası'nda Adı Geçen Ünlü Savcıya Hapis Cezası
Pişirdiğiniz Hamsi Yavan Oluyorsa İşte Tüyosu! Üzerine Biraz Sürün Pişirdiğiniz Hamsi Yavan Oluyorsa İşte Tüyosu! Üzerine Biraz Sürün