Makinistin Dikkati Herkesi Kurtardı! Tren Rayında Korku Dolu Anlar…
Ankara’da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Polatlı- Sincan seferini gerçekleştiren yolcu treni raya düşen bir kayaya çarptı. Makinistin durumu erken fark etmesi büyük bir kazayı önledi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde makinistin dikkati büyük bir facianın önüne geçilmesini sağladı. Alınan bilgilere göre, Polatlı - Sincan seferini gerçekleştiren Başkentray'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı.
Makinistin durumu erken fark etmesi ve frene basması sonucu kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yürekleri ağza getiren kaza sonrasında yolcular korku dolu anlar yaşarken, bölgedeki tren geçişleri belirli bir süre aksadı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: