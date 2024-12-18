Ardahan'ın Bir İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini artırması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Posof Kaymakamlığı, ilçedeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Tatil edilen okulların yanı sıra, yerel yönetim de olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler aldı. İlçede kar kalınlığının artmasıyla birlikte, yolların kapanması veya buzlanma tehlikesinin yaşanabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak halk uyarıldı.

Kaynak: AA