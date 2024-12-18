Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sarı ve Turuncu Kod Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TURUNCU VE SARI ALARM

Öte yandan, Artvin için turuncu kodlu, Rize ve Ardahan için sarı kodlu alarm verildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi