Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu: 'Palu Ailesi' davasında karar çıktı

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda ‘Palu ailesi’ olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:
Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu: 'Palu Ailesi' davasında karar çıktı

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, önceki beyanlarını yineleyerek, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanık avukatları, beraat talebine yönelik mütalaaya katıldıklarını dile getirdi. Tuncer Ustael'in avukatı, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini aktararak, müvekkili için beraat talebinde bulundu.

“MELİKE’NİN ÖLÜM OLAYINA TAKILMIŞSINIZ”

Söz verilen sanık Ustael, mütalaaya itiraz ederek, "Yüzlerce ölüm olayı varken Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melikeyle alakam yok, öldü mü kaldı mı bilgim yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Tuncer Ustael'i "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandıran ve tutukluluğunun devamını kararlaştıran heyet, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise beraat kararı verdi.

Heyet, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraati, "usulsüz gömme" suçundan ise dosyanın ayrılması yönünde hüküm kurdu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar vermişti.

İDDİANAME

Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar; Emine Ustael ile Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava, Ayşe, İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti. İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Palu Ailesi Müge Anlı Cinayet Mahkeme
Son Güncelleme:
Elektrik süpürgesi iyi çekmiyorsa bu taktiği deneyin. Daha iyi çekecek ve evi daha temiz süpürecek Elektrik süpürgesi iyi çekmiyorsa bu taktiği deneyin. Daha iyi çekecek ve evi daha temiz süpürecek
Adana'da klimanın mucidi anısına tatlı dağıtıldı Adana'da klimanın mucidi anısına tatlı dağıtıldı
HDP Altındağ ilçe binasına silahlı saldırı HDP binasına silahlı saldırı
Yaz aylarının kabusu... Güneş yanığına karşı sakın bunları yapmayın! Güneş yanığına karşı sakın bunları yapmayın!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?
İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok' İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'
Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak' Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'
14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç 14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç
Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!