HDP Altındağ ilçe binasına silahlı saldırı

Ankara'da HDP Altındağ İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Son Güncelleme:
HDP Altındağ ilçe binasına silahlı saldırı

Ankara'da HDP Altındağ İlçe Örgütü binasına silahsaldırı düzenlendi.

HDP Altındağ İlçe Örgütü binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Dışkapı semtindeki bir iş hanının 5'inci katında bulunan parti binasının toplantı odasının camına bir kurşun isabet etti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre saldırı sırasında binada kimse bulunmazken, maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polisler, yurttaşları binanın etrafına yaklaştırmazken gazetecilerin de görüntü almasına engel oldu.

Etiketler
HDP Silah Saldırı
Son Güncelleme:
Adana'da klimanın mucidi anısına tatlı dağıtıldı Adana'da klimanın mucidi anısına tatlı dağıtıldı
Lüks otellerdeki gibi lezzetli spagetti tarifi - Asla makarna kırılmıyor ve asla su çekmiyor Lüks otellerdeki gibi lezzetli spagetti tarifi - Asla makarna kırılmıyor ve asla su çekmiyor
Sırp çete lideri İstanbul'da kurşuna dizilmişti: Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi yakalandı Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi yakalandı
Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve... Yüzdeki lekeleri ilk kullanımda bile yok ediyor: Nohudun içine 3 malzeme ekleyip karıştırın ve...
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?
İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok' İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'
Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak' Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'
14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç 14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç
Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!