HDP Altındağ ilçe binasına silahlı saldırı

Ankara'da HDP Altındağ İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlendi.

HDP Altındağ İlçe Örgütü binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Dışkapı semtindeki bir iş hanının 5'inci katında bulunan parti binasının toplantı odasının camına bir kurşun isabet etti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre saldırı sırasında binada kimse bulunmazken, maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polisler, yurttaşları binanın etrafına yaklaştırmazken gazetecilerin de görüntü almasına engel oldu.