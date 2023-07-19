Adana'da klimanın mucidi anısına tatlı dağıtıldı

Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulunca bir grup vatandaş, klima buluşunun 121. yıl dönümü dolayısıyla Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıttı.

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Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana'da gölgede 50 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Yaz ayını bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkanı olanlar kentten ayrıldı. İmkanı olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak ev ve iş yerlerindeki klimalar sayesinde serinliyor.

Bir grup vatandaş ise 17 Temmuz 1902 tarihinde klimayı bulan Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier'i anmak için Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bölgedekilere kaymaklı kadayıf dağıttı.

Carrier'in fotoğrafının bulunduğu pankartı görenler, klimanın bulunuşunun 121'inci yılında ünlü mühendise teşekkür ederek, kendisinin dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Saygın, "Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık" dedi.
Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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