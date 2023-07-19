Roni Margulies hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Roni Margulies tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle kanser tedavisi gören Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti.

RONİ MARGULİES KİMDİR?

5 Mayıs 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen yazar, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki ve High School'da tamamladı. 1972'de Robert Koleji'nden mezun oldu.

İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde okuyarak iktisat doktoru ve Marksist oldu, sonra iktisatla bir daha hiç ilgilenmedi. Bir dönem Londra'da yaşadı. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesiydi. İlk şiir kitabını 1991 yılında çıkaran Margulies'in, şiir kitapları çoğunlukta olmak üzere, anı, çeviri, edebiyat, siyaset ve tarih alanlarında kitapları bulunuyor. Son kitabı "Türk'ün Hizmetçisi - Türkiye'de Azınlık Olmak" 2020'de yayımlanmıştı.

Çok sayıda dergi ve gazete makalesi de bulunan yazar, 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı. Türkçeye çevirdiği şairler arasında Ted Hughes, Philip Larkin ve Yehuda Amihay da bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem