Kütahya’da orman yangını

Kütahya’da bir ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerini harekete geçirirken, alevlerini söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için Eskişehir'den ekipler sevk edildi.

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Kütahya’da orman yangını

Kütahya’da bir ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerini harekete geçirirken, alevlerini söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için Eskişehir'den ekipler sevk edildi.

Yangın, Kütahya merkez Akokul köyü yakınlarında çıktı. Eskişehir'in Kırka mahallesine de yakın olan bölgedeki yangın, Zafer Hava Alanından kalkan İHA aracılığı ile saat 14.00'de fark edildi. Bölgede Kütahya'dan orman ekipleri sevk edilirken, Eskişehir'den de yardım istendi.

Yangın bölgesine 2 arazöz, 1 su tankeri ile Seyitgazi Belediyesi ve Kırka Boraks işletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

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