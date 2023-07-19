Çorlu Tren Katliamı davasında yeniden hakim karşısına çıktılar

Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren kazasında 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Tren kazasına ilişkin Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 15’inci duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda bugün yapıldı.

Duruşmayı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil de izledi. Kadıgil, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çorlu tren kazası katliamının 15’inci duruşması için yine Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ndeyiz. 1 Eylül’e atıldı duruşma. Bilirkişi raporuna dair görüşleri soruldu sanıklardan. Beş senedir anlattıkları hikayeyi anlattılar. Yazılmayan yazıların, yazılmasına rağmen sumen altı edilen yazıların, ayrılmayan ödeneklerin, verilmeyen harcırahların 7’si çocuk 25 insanın canına nasıl göz göre göre mal olduğunu bir kez daha burada izliyoruz.

Yargılananlar elbette ki azmettiriciler değil. Failler hâlâ ellerini kollarını sallayarak üst pozisyonlarda oturmaya devam ediyorlar. Bir kez daha gerçek faillerin yargılanması talebine olumsuz görüş verdi mahkeme, ara kararında bunu reddetti. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çorlu için, hayatını kaybeden bütün çocuklar için adalet aramaya devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA