CHP'de MYK toplantısı sonrası açıklama: 'Sızdırılan toplantıdan haberimiz yoktu'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların yaptığı ve sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı.

"HABERİMİZ YOKTU"

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında bulundu. Öztrak, sızdırılan toplantıdan CHP'nin haberi olmadığını ifade etti.

Öztrak şunları söyledi:

“Millet zulüm altıdayken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin geleneklerine uymayan, partinin hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya 'Evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Genel merkezimizin de bu görüşmeden haberi yoktu. Partimizin yönetimi 100 yıllık partimizi limana yanaştırmaya kararlıdır."

NE OLMUŞTU?

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'değişim' toplantısının sosyal medyaya sızdırılması, kamuoyunda tartışmalarda neden oldu.

Bahse konu kayıtta Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendiriliyor; ne zaman ve kim tarafından sunulması gerektiği, basına nasıl duyurulacağı konuları ele alınıyordu.

Açılışını İmamoğlu'nun yaptığı, Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda, Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın'ın yanı sıra bir "Katılımcı" yer almıştı.