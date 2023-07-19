Kulis: Kılıçdaroğlu 'değişim' ekibinin toplantısını önceden öğrenmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'değişim' toplantısından önceden haberdar olduğu ileri sürüldü.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre Parti Meclisi'nin (PM) 15 imzayla olağanüstü toplanmaya çağrılacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, PM'yi bu pazar toplama kararı aldı.

Normal şartlarda pazartesi toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da bugün bir kez daha görüşme kararı aldı. Toplantı kararı, videonun sızmasından üç saat önce basına bildirildi. Toplantıda bazı MYK üyelerinin videoda yer alan birkaç ismin mevcut görevlerinden istifasını isteyeceği iddia ediliyor.