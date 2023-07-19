Meral Danış Beştaş: 'Başak Demirtaş'a sosyal medyada yapılan saldırının faili, İstanbul barosuna kayıtlı avukat'

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya üzerinden Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan kişinin İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Osman Taşdemir olduğunu duyurdu.

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Meral Danış Beştaş: 'Başak Demirtaş'a sosyal medyada yapılan saldırının faili, İstanbul barosuna kayıtlı avukat'

Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden cinsiyetçi saldırıya uğradı. Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, büyük tepki çeken sözlerin sahibinin İstanbul Barosu'na kayıtlı Osman Taşdemir olduğunu söyledi.

Beştaş, İstanbul Barosu'nu harekete geçmeye çağırarak şunları yazdı:

"Sevgili Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan ahlaksızca saldırının faili İstanbul barosuna kayıtlı Osman Taşdemir isimli bir avukat. Daha önce de arkadaşlarımıza/siyasetçilerimize açık kimliği ile defalarca küfreden, hakaret eden bu aşağılık şahısla ilgili İstanbul Barosunu harekete geçmeye çağırıyoruz.

Belli odaklarca korunan bu hesap sahiplerinin hepsinin hukuk önünde hesabı elbette sorulacak."

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