Taksiciler benzine gelen zamlara tepkili: “Petrol bulduk diyorlar ya, bulmasalar daha iyiydi”

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış öngörülüyor.

“HANİ DİYORLAR YA PETROL BULDUK DİYE. BULMASAK DAHA İYİYDİ”

Gerçek Gündem’in mikrofonuna konuşan İstanbul’da taksicilik yapan esnaflar, bu zamlara tepki gösterdi:



‘‘Para kazanamamaya başladık. Artı, araç sahipleri yevmiyeleri yükseltti. Bunun sonucunda artık taksici para kazanmıyor. Şu anda taksiciler gerçekten zor durumda. İndi bindiye bir litre mazot alıyorsun. Bu gelen ÖTV zammıyla beraber bütün yedek parçaya zam geldi. Çok acil bir şekilde taksimetreye zam gelmesi lazım. Hizmet kalitesinin artmasını istiyorlarsa taksimetreye fiyatları güncellenmeli. İnanın aldığımız yevmiye bir gıda erzağına bile yetmiyor. Hani diyorlar ya petrol bulduk diye. Bulmasak daha iyiydi.”

''TAKSİMETREYE YÜZDE YÜZ ZAM GELMELİ''

Konuştuğumuz taksiciler, taksimetre açılış fiyatına yüzde yüz zam gelmesi istediklerini söylüyor.



''Taksi açılış fiyatı kırk lira. Yani İstanbul'da şu an kırk liraya hiçbir şey alamazsınız. Taksimetreye yüzde yüz zam gelmesi lazım. Toplantılar yapılıyor ancak bir şey çıkmayacak gibi. Yapılan zam birkaç ay içerisinde eriyip bitecek. her şeye zam geliyor ama taksiciye yok.''

Kaynak: Gerçek Gündem