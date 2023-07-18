Konut fiyatlarında artış sürüyor!

Son dakika haberi... Konut fiyatlarında son iki yılın en yavaş artışı kaydedilirken, mayıs ayında artış yüzde 3,6 oranında oldu. Yıllık artış ise, yüzde 103,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Konut fiyatlarında artış sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Konut Fiyat Endeksini (KFE) yayımladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında arttı. Yıllık artış ise, yüzde 103,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle konut fiyatlarında son iki yılın en yavaş artışı kaydedildi.

ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ ARTIŞ YÜZDE 45 OLDU

Konutta enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise, aynı dönemde yüzde 45 oldu.

KONUTTA EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,8, 5,6 ve 3,2 oranlarında artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 95,2, 113,2 ve 106,2 oranlarında artış gösterdi.

İSTANBUL'DA KONUTTA METRE KARE FİYATI 36 BİN TL'Yİ BULDU

Mayıs ayında yaşanan artışla Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 23 bin 573 TL oldu.

İstanbul'da bu rakam 36 bin liraya ulaşırken, Ankara'da 17 bin 647 TL, İzmir'de ise 27 bin 89 TL olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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