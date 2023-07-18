Kocaeli'nde ekmeğe büyük zam

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin aldığı karara göre, kentte, 210 gram ekmek 5 TL'den 7,50 TL'ye yükseldi, 100 gram simidin fiyatı ise 10 TL oldu. Halk Ekmek fiyatı da zamlanırken karar 19 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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Kocaeli'nde ekmeğe büyük zam

Döviz kurundaki hareketlilik ve vergilere yapılan artışın ardından başlayan zam furyası etkisini sürdürüyor.

KOCAELİ'NDE EKMEĞE BÜYÜK ZAM

Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin (KESOB) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.

Buna göre, 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi. 100 gram simidin fiyatı ise 10 TL oldu.

HALK EKMEĞE DE ZAM GELDİ

KESOB'un aldığı zam kararı, 19 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. satılan ekmeğin yanı sıra Halk Ekmek fiyatına da zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak.

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