Bursa'da AKP binası önünde 'zam' protestosu: İYİ Partililere polis müdahalesi!

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, bugün Fomara Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla AKP hükümetinin yaptığı zamları protesto etti. Basın açıklamasına, İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş da katıldı.

Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, basın açıklamasının ardından, akaryakıta ayıplan ÖTV zammını protesto etmek amacıyla aynı meydanda bulunan AKP Bursa İl Başkanlığı’nın önüne boş benzin bidonu bırakmak istedi. Ancak polis, Türkoğlu ve Toktaş ile beraberindeki partililerin AKP İl Başkanlığı’na yaklaşmasına izin vermedi. İki milletvekili ile polis arasında tartışma ve arbede yaşandı.

"BU ŞIMARIK SALTANATI KORUMAK SİZE DÜŞMEZ"

Hasan Toktaş, kendilerini durduran polislere, "Değerli memur arkadaşlar; siz görevinizi yapıyorsunuz ama sadece şu partinin önüne bir yakıt sembolü koyacağız. Buraya bomba koymayacağız. Bu şımarık saltanatı korumak size bu haliyle düşmez. Devleti korumak hepimizin işi. Milleti ve demokrasiyi korumak da önemli. Bu demokratik bir hamledir ve siz buna engel oluyorsunuz. Bu nasıl bir şey" dedi.

Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, polis barikatını aşarak AKP Bursa İl Başkanlığı’nın önüne ulaşmayı başardı. İki milletvekili, ellerindeki boş benzin bidonlarını İl Başkanlığı’nın önüne fırlattı. Polis, bu sırada da iki milletvekilini engellemeye çalıştı.

"VUR VUR İNLESİN, AKP DİNLESİN"

İYİ Partililer, akaryakıta yapılan ÖTV zammını ve polisin kendilerine karşı tutumunu alkış ve ıslıkla protesto etti ve “Vur vur inlesin, AKP dinlesin” sloganı attı.

"DEVLETİN POLİSİ İKTİDARIN POLİSİ OLMUŞ"

Selçuk Türkoğlu, yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Zamların sahibi AK Parti İl Başkanlığı önüne bidonları koyacaktık, ama gördük ki ne yazık ki devletin polisi iktidarın polisi olmuş ve seçilmiş milletvekillerine nasıl müdahale edildiğini gördük. Bütün hukuki haklarımızı kullanacağız. Millet, ülke sahipsiz değil. Burası da Dingo’nun ahırı değil" dedi.

"DEVLET YALAKALIK KABUL ETMEZ"

Hasan Toktaş ise "Bugün protesto hakkımıza bile maalesef engel olundu. Buradan Bursa Valisi’ni göreve davet ediyorum. Burada polis çocuklarımızı, kardeşlerimizi bu şekilde zor duruma sokmasın. Biz, bunun kimden geldiğini biliyoruz. Devlet, yalakalık kabul etmez. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem