Kadri Gürsel'den Yapı Kredi'ye: Beraat ettiğim dava nedeniyle beni fişlediklerini anladım, canınız cehenneme

Gazeteci Kadri Gürsel, 11 ay tutuklu kaldığı ve 2019'da beraat ettiği Cumhuriyet davası nedeniyle Yapı Kredi'nin kredili mevduat hesabı açma talebini reddettiğini duyurdu: "Şaşkınlık içindeyim. Başka ne diyebilirim, bilmiyorum. Kısa yoldan, canınız cehenneme."

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Kadri Gürsel'den Yapı Kredi'ye: Beraat ettiğim dava nedeniyle beni fişlediklerini anladım, canınız cehenneme

Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkında 2017'de 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek' iddiasıyla başlatılan davada 11 ay tutuklu kalan gazeteci Kadri Gürsel, Koç grubunun bu nedenle kendisini fişlediğini söyledi. 

"Oğlumun okulu, taksit ödemeleri için Yapı Kredi Bankası ile anlaşmış; bu amaçla istenen türden bir kredili mevduat hesabı açtırmak için dün bankaya müracaat ettim ama talebim 'hakkımda açılmış bir dava olduğu' gerekçesiyle karşılanmadı" diyen Gürsel, şöyle devam etti:

"O dava, 2017’de 11 ay tutuklu kalarak yargılandığım ve 2019'da hakkımda beraatle sonuçlanan Cumhuriyet gazetesi davası. Delilsiz, hukuksuz bir kumpas dava… Üstelik üzerinden dört yıl geçmiş, bu arada çalıştığım bankalarla hiçbir zaman hiçbir sorun yaşamamışım ama beni bu siyasi dava nedeniyle fişlediğini anladığım Koç’ların #YapıKrediBankası bana hâlâ sakıncalı kişi muamelesi yapıyor.

'CANINIZ CEHENNEME'

İşgüzarlık mı, korkaklık mı, adice bir işbirliği mi, akıldan yoksun bir bürokrasi mi, hangisi? Şaşkınlık içindeyim. Başka ne diyebilirim, bilmiyorum. Kısa yoldan, canınız cehenneme! Memlekette banka mı yok?"

Etiketler
Kadri Gürsel Yapı Kredi
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