İş Bankası'ndan Türk gayrimenkul devine iflas davası

Ekonomik iflasları da ardı ardına getiriyor..

İş Bankası, büyük gayrimenkul projelerinde yer alan Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye alacakları nedeniyle iflas davası açtı. Halk TV'nin haberine göre, İş Bankası'nın harekete geçerek şirkete karşı iflas istemiyle dava açtığı duyuruldu.

İş Bankası'nın bu hamlesiyle Çağla Grup, iflas davasıyla karşı karşıya kalan bir şirket haline geldi.

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşması ise 8 Kasım tarihinde yapılması bekleniyor.

Öte yandan Çağla Grup, birçok önemli gayrimenkul projesinde yer almasıyla bilinen bir firma. Yurtiçi ve yurtdışında birçok projede imzası bulunan şirketin portföyünde Family Mall AVM, Özdilek AVM, Starcity Outlet, Hilton, SAF Akasya AVM, Eroğlu Holding'e ait Skyland İstanbul Projesi ve Marmara Anatolium Projesi gibi büyük projeler yer bulunuyor.

AMBARGO SONRASI İRAN'A YATIRIM YAPAN İLK TÜRK ŞİRKETİ

İran'a yönelik ambargonun kaldırıldığı 2016'da Çağla Grup, İranlı enerji şirketi Arka Electric Takta Limited Şirketi'nin yüzde 80'inin satın aldı ve İran pazarına ambargodan sonra yatırım yapan ilk Türk şirketi oldu.

İran'da üretilen elektrik ise Türkiye'ye satıldı.

Öte yandan Çağla Grup, İran'da AVM ve hastane inşaatı işine de girdi.