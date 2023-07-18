Euro ve Dolar/TL'de bir rekor daha!

Son dakika haberi... Vergi ve ÖTV artışıyla birlikte zamlar peş peşe gelirken enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle Euro ve dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Euro ve Dolar/TL'de bir rekor daha!

Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler, temmuzda enflasyonun aylık yüzde 10 civarında artmasını bekliyor. Ekonomistler, yıl sonu enflasyon tahminlerini ise, yüzde 50'li seviyelerden yüzde 60'a doğru revizyona da başladı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından gün içi 27,23 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Şu dakikalarda dolar kuru, 26,95 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,3490'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ SON 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalarak 99,7 ile son 15 ayın en düşük seviyesinde bulunmaya devam ederken, yükseliş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'de seyrediyor.

EURO DA REKOR KIRDI

Aynı dakikalarda Euro ise, 30,66 TL seviyesini görerek rekor kırdı. Şu dakikalarda Euro/TL, 30,30 seviyesinde işlem görüyor.

TL, YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

TL dolar karşısında yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere yılbaşından bugüne yüzde 30 değer kaybetti.

DOLARA TALEP AZALDI

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azaldı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Ancak, yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Temmuz 2023 saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcının odağında bulunuyor.

TAŞINMAZLARIN SATILMASI GÜNDEMDE

Ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başladığı Körfez ülkeleri ziyareti de takip edilen gündem maddeleri arasında. Erdoğan'ın ziyaretinde çıkmaza giren Türkiye ekonomisi için taşınmazlarının satılması gündemin ana maddesi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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