Sır gibi saklanıyordu: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın A Takımı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talebiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atadığı Hafize Gaye Erkan'ın yönetimde yaptığı değişiklikler, bir isim hariç sır gibi saklanıyordu.

Erkan'ın, bugüne dek görevden aldığı personel ile yaptığı atamaların tam listesi ortaya çıktı. Halk TV'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre Erkan'ın birlikte yakın mesai yapacağı çalışma arkadaşlarını, kurum içinden deneyimli ve tercihen yüksek lisanslı personel arasından yapması dikkat çekti.

Görevden alınanların listesi şöyle oldu:

- Gizem Uzuner: İdare Merkezi Genel Müdürü,

- Harun Furkan Çarpadan: İdare Merkezi Genel Müdürü,

- Nusret Erce Batur: İdare Merkezi Uzmanı,

- Armağan Onur Damar: İdare Merkezi Uzmanı,

- Adem Kavlak: İdare Merkezi Uzmanı.

Hafize Gaye Erkan Erkan'ın yaptığı atamalar ise şöyle:

- Emine Aslı Üvez Meriç: İdare Merkezi Genel Müdürü,

- Fırat Bora Taş: İdare Merkezi Genel Müdür Yardımcısı,

- Ömer Furkan Yüksel: İdare Merkezi Uzman Yardımcısı,

- Yusuf Ali Ergin: İdare Merkezi Uzman Yardımcısı,

- Muhammet Cihat Şimşek: İdare Merkezi Uzmanı,

- Ayşe Sıla Koç: İdare Merkezi Uzmanı,

- Sevgi Sevim Tekin: İdare Merkezi Uzmanı.

Erkan'ın, yakın çalışma arkadaşlarına yenilerini ekleyeceği, bazı isimleri ise görevden almaya hazırlandığı ifade ediliyor.

PPK'DA YENİ ÜYELER

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na (PPK) da kısa süre içinde bazı atamalar yapılması bekleniyor. PPK'ya, en az 2 yeni atamanın yapılması büyük ölçüde kesinleşti. Bu sayının 3’e de çıkabileceği ifade ediliyor.

Çalışmanın tamamlandığı, bu isimlerin Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın onayının ardından atama işlemi gerçekleşecek.