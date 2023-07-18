Ryan Babel'den Türkiye ekonomisi tweeti: Sosyal medyada gündem oldu

Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel'in üst üste attığı tweetler bir anda gündeme bomba gibi düştü.

2013 yılında Türkiye'ye transfer olduğunda 1 Dolar'ın 2.6 Türk Lirası olduğunu söyleyen Babel, ''Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti'' dedi.

Flood şeklinde tweetlerini paylaşan Ryan Babel, ''Ev sahibimden yüzde 100'lük kira artış zammı aldım. Kur düşüşte olduğu için Türkiye'deki ev sahiplerinin kiraları çılgınca yükseltmekten başka neredeyse hiçbir seçeneği yok. 2013'te Türkiye'ye ilk geldiğimde 1 dolar yaklaşık 2,6 Türk lirasıydı. Bugün ise 1 dolar 26 Türk lirasından fazla.

Türk lirası bu gidişle 10 yıl içinde nerede olacak? Türk parasının değerinde dev bir düşüş var. Maaşınızı Türk lirası olarak alırsanız ve maaşınızı emeklilik için biriktirmeye çalışırsanız, paranız yavaş yavaş sıfıra inmeden hayat birikiminizi bu şekilde nasıl koruyabilirsiniz? Maaşını Türk lirası olarak kazanan ortalama bir insanın, birikimlerini nasıl koruyabileceği hakkındaki çözümleri söylemenizi bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.