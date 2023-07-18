Erdoğan Körfeze açıldı, taşınmazların satışı gündemde: Suudi Arabistan'da ne oldu?

Türkiye ekonomisinde 'sıkılışma' mesajları verilirken vergi ve ÖTV artışlarıyla ekonomik krizin faturası yurttaşa kesildi.

Artan ekonomik kriz sonrası bütçe açığı ve dış borç nedeniyle Türkiye ekonomisi çıkmaza girerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretler öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin taşınmazlarının ve BOTAŞ'ın satılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Erdoğan, "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak. Ancak 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" dedi.

İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Taşınmazların satışının gündeme gelmesi sonrası Erdoğan'ın, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Körfez turu kapsamında ilk durağı Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan haber ajansı (SPA), Suudi ve Türk liderlerin resmi görüşmeler sırasında Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini, aralarındaki işbirliği imkanlarını ve çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme fırsatlarını incelediklerini belirtti.

SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan "Muhadenet Muahedesi"ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı.

5 YENİ ANLAŞMA

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 5 yeni anlaşma şu şekildedir:

- Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı,

- Savunma Bakanlıkları Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı,

- Enerji Alanında Mutabakat Zaptı,

- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Baykar ile anlaşmaya ilişkin, "Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında, Krallığın silahlı kuvvetlerinin hazırlığını arttırmak ve savunma ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla bakanlığın insansız hava araçları alacağı iki satın alma sözleşmesi imzalandı" ifadelerini kullandı.

SUUDİ-TÜRK İŞ FORUMU DÜZENLENDİ

Suudi Yatırım Bakanı Khalid al-Falih ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Suudi ve Türk şirketlerinden ve özel sektörden temsilcilerin yer aldığı bir Suudi-Türk İş Forumu düzenlendi.

Forumda, iki taraf arasında enerji, turizm ve altyapı projeleri dahil olmak üzere 9 anlaşma imzalandı.

Al-Falih, Suudi-Türk ekonomik ortaklığının büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken, iki ülke arasındaki özel sektör ortaklıkları ve iş bağlarının ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için kilit unsurlar olarak görüldüğünün altını çizdi.

Öte yandan Türkiye Varlık Fonu portföyünde bulunan ve satılacağı iddia edilen çeşitli taşınmazlar şöyle:

-Ziraat Bankası,

-HalkBank,

-Vakıfbank,

-Borsa İstanbul,

-Türkiye Sigorta,

-Türkiye Hayat Emeklilik,

-Türkiye Katılım Sigorta,

-Türk Hava Yolları (THY),

-PTT,

-İzmir Alsancak Limanı,

-Botaş,

-Türkiye Petrolleri,

-TVF Enerji,

-TVF Rafineri ve Petrokimya,

-Turkcell,

-Türksat,

-Türk Telekom,

-Çaykur,

-Kayseri Şeker,

-Türk Şeker,

-Türk Tarım,

-Eti Maden,

-Türkiye Maden,

-Kardemir.

Ayrıca; KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı'nın özelleştirilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Türkiye'nin taşınmazlarının satılacağının gündeme gelmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem