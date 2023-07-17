Veysel Ulusoy'dan, Türkiye'nin taşınmazlarının satılacağı iddialarına ilişkin çarpıcı açıklama: Milli gelire negatif katkı yapacaktır!

Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler artarken vergi ve ÖTV artışlarıyla yeni zamlar raflara yansıdı.

Bu gelişmeler sonrası ekonomik krizin faturası yurttaşa kesilirken son olarak sıkılaştırma ihtiyacının artıp artmayacağına ilişkin belirsizliklere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin; mali disiplinin yeniden tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu belirtti.

"NEYİN SATILACAĞINI ÇOK İYİ BİLİRİZ"

Şimşek'in açıklamaları sonrası bütçe açığı ve dış borç nedeniyle Türkiye ekonomisinde 'sıkılışma' mesajları verilirken; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretler öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin taşınmazlarının ve BOTAŞ'ın satılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Erdoğan, "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak. Ancak 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" dedi.

"MİLLİ GELİRE NEGATİF KATKI YAPACAKTIR"

Satılacak taşınmazların ekonomiye katkısına ilişkin Gerçek Gündem TV Youtube yayınında Ökkeş Taşkın'a konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Milli gelire gram etkisi yoktur. Hatta tam tersidir. Yeni gelen kişi senin işçini, fabrikanı yeniden dizayn edecektir ve belli kesimi işsiz bırakacaktır. Dolayısıyla milli gelire negatif katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"HESABI DAHA ÖNCEDEN YAPILMIŞTIR"

"Milli gelir hesabında o yılın hesabını etkileyen yeni üretimlerdir" diyen Ulusoy, "Örneğin, yeni bir ev yaptınız veya yeni bir liman yaptınız o milli gelire katkı yapar. Ama ikinci el satışlar milli geliri artırmaz. Çünkü, milli gelir hesabı daha önceden oluşmuştur" dedi.

"TEK BİR AMACI VARDIR..."

"Cumhuriyet'in ürünlerinin yabancılara satılmasının tek bir amacı vardır" diyen Ulusoy, "Paramız yok, fakiriz.' 'Gelirdeki büyük deliği bir nebze olsun kapatmak istiyoruz' demek istiyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Varlık Fonu portföyünde bulunan ve satılacağı iddia edilen çeşitli taşınmazlar şöyle:

-Ziraat Bankası,

-HalkBank,

-Vakıfbank,

-Borsa İstanbul,

-Türkiye Sigorta,

-Türkiye Hayat Emeklilik,

-Türkiye Katılım Sigorta,

-Türk Hava Yolları (THY),

-PTT,

-İzmir Alsancak Limanı,

-Botaş,

-Türkiye Petrolleri,

-TVF Enerji,

-TVF Rafineri ve Petrokimya,

-Turkcell,

-Türksat,

-Türk Telekom,

-Çaykur,

-Kayseri Şeker,

-Türk Şeker,

-Türk Tarım,

-Eti Maden,

-Türkiye Maden,

-Kardemir.

Ayrıca; KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı'nın özelleştirilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Türkiye'nin taşınmazlarının satılacağının gündeme gelmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem