Bazı kamu kurumlarının satılacağı iddiası üzerine bakanlıktan açıklama

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe gelirlerini artırmak için bazı kamu kurumlarını satacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin bakanlıktan açıklama yapıldı.

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Bazı kamu kurumlarının satılacağı iddiası üzerine bakanlıktan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 15’lik faiz kararı sonrasında ekonominin yönü ve piyasaların vereceği tepkiler merak konusu olmuştu.

Faiz kararının piyasaların beklentisinin altında gelmesi sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.

BAZI KAMU KURUMLARININ SATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Bütçe açığı ve dış borç nedeniyle çıkmaza giren Türkiye ekonomisinde 'sıkılaşma' mesajları verilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yaptığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Söz konusu iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir."

NE OLMUŞTU?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyor. En başta ÖTV ve devlete ait mal ve hizmet fiyatlarında artış planlanıyor. Varlık fonu bünyesindeki bazı şirketlerin yabancılara satışı konusunda analizler yapılıyor" demişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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