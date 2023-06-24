Bakanlık harekete geçti: Yeni satışlar ve vergiler yolda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 15’lik faiz kararı sonrasında ekonominin yönü ve piyasaların vereceği tepkiler merak konusu olmuştu.

Faiz kararının piyasaların beklentisinin altında gelmesi usonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.

YENİ SATIŞLAR VE VERGİLER YOLDA

Bütçe açığı ve dış borç nedeniyle çıkmaza giren Türkiye ekonomisinde 'sıkılaşma' mesajları verilirken eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyor. En başta ÖTV ve devlete ait mal ve hizmet fiyatlarında artış planlanıyor. Varlık fonu bünyesindeki bazı şirketlerin yabancılara satışı konusunda analizler yapılıyor" dedi.

"Türkiye Varlık Fonu portföyünde Türkiye’nin öncelikli 7 sektöründen 29 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunmaktadır" diyen Babuşçu, şirketleri şöyle sıraladı:

-Ziraat Bankası,



-HalkBank,

-Vakıfbank,

-Borsa İstanbul,



-Türkiye Sigorta,

-Türkiye Hayat Emeklilik,

-Türkiye Katılım Sigorta,

-Türk Hava Yolları,

-PTT,

-İzmir Alsancak Limanı,

-Botaş,

-Türkiye Petrolleri,

-TVF Enerji,

-TVF Rafineri ve Petrokimya,

-Turkcell,

-Türksat,

-Türk Telekom,

-Çaykur,

-Kayseri Şeker,

-Türk Şeker,

-Türk Tarım,

-Eti Maden,

-Türkiye Maden,

-Kardemir.

Kaynak: Gerçek Gündem