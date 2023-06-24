EPDK'dan elektriğe 'zam' açıklaması

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bütün abone grupları için nihai faturaya yansıyan herhangi bir değişiklik yapılmadı" denildi.

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EPDK'dan elektriğe 'zam' açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan 1 Temmuz’dan itibaren 3 ay süreyle geçerli tarife tablosu 11930 No’lu Kurul Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tarifelere göre, alçak gerilim tarifesinde mesken abonelerinde kilovatsaat başına 134,1070 kuruş olurken, alçak gerilim tarifesinde kamu ve özel hizmetler sektöründe kilovatsaat başına 233, 2299 kuruş oldu.

HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Buna göre bütün abone grupları için nihai faturaya yansıyan herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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