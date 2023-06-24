Elektrikte yeni dönem: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Elektrikte yeni dönem: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 1

Evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem devreye giriyor.

1 11
Elektrikte yeni dönem: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre, akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulacak ve elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanacak.

2 11
Elektrikte yeni dönem: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 3

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek.

3 11
Elektrikte yeni dönem: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor - Resim: 4

 MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak.

4 11