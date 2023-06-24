Elektrikte yeni dönem: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.
Evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem devreye giriyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre, akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulacak ve elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanacak.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek.
MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak.