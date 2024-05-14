Murat Kurum esprisi nedeniyle AKM'deki oyunları iptal edilen komedyene, İBB kapılarını açtı

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İBB adayı olarak gösterdiği Murat Kurum hakkında espiri yaptığı için Kültür Bakanlığı’na bağlı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) gösterileri iptal edilen komedyen Metin Zakoğlu‘na İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapılarını açtı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Zakoğlu’nun gösterilerinin İBB'ye bağlı Metrohan’da izlenebileceğini söyledi.

Polat, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu’nu yalnız bırakmıyoruz. İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz. İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar kazandıracağız.”