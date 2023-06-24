Asgari ücret hesaplara yatmadan bin lira eridi

Milyonlarca işçinin bir aylık geçim ücreti haline gelen asgari ücret 3 günde eridi. Kayıp dün bin lirayı aştı. 

Asgari ücret hesaplara yatmadan bin lira eridi

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret 20 Haziran’da açıklandı. Net 11 bin 402 TL olan asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Seçim öncesi verilen söz ile açıklanan rakam arasında 18 dolar fark vardı.

Önceki gün başlayan yeni ekonomi politikaları ile Merkez Bankası’nın faizi yüzde 8.5’ten 15’e çıkarması ve ardından hızla yükselen dolar asgari ücreti de etkiledi. Dün öğleden sonra dolar rekor kırarak 25.95 seviyesine çıktı. Asgari ücretin dolar olarak karşılığı 440 dolara indi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ilk açıklandığı ile dün arasında 42 dolar fark oluştu. Bu da 25.95 olan kur üzerinden hesaplandığında 1100 liraya yakın bir tutara denk geliyor. Asgari ücret 3 gün içerisinde dolar karşısında bin liranın üzerinde erimiş oldu. 

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