Dünyaca ünlü moda devi Hermes'in varisi miras kararıyla şaşkınlık yarattı

Fransız lüks devi Hermes'in 81 yaşındaki varisi Nicolas Puech, 12 milyar dolarlık servetinin en az yarısını bahçıvanına bırakma kararıyla herkesi şaşırttı.

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Dünyaca ünlü moda devi Hermes'in varisi miras kararıyla şaşkınlık yarattı

Hermes'in varisi Nicolas Puech, 12 milyar dolarlık servetinin yarısını bahçıvanına bırakacağını açıklayarak tüm dünyayı şaşırttı. Bu beklenmedik karar, ailenin diğer üyeleri arasında şok ve öfkeye neden oldu.

Puech'in bu kararı almasının arkasındaki sebepler tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklar, malikanesinde çalışan bahçıvanıyla yakın bir dostluk kurduğunu ve ona büyük bir saygı duyduğunu öne sürüyor.

81 yaşındaki Puech'in lüks ve materyalizmden uzak bir yaşam tarzı tercih ettiği ve servetinin onu mutlu etmediği de biliniyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞMÜYOR

Fransız basının da merak ettiği bahçıvanının kimliği henüz öğrenilemedi. Öte yandan Puech'in son yıllarda ailesiyle neredeyse hiç görüşmediği biliniyor.

Hermes'in yüzde 5.7'sine sahip olan Puech, daha önce servetini bir vakfa bağışlayacağını söylemişti. Ancak daha sonra kararını değiştirmişti.

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