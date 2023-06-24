Ev sahiplerinin yeni oyunu: 2 Temmuz sonrasını bekliyorlar

Fahiş kira artışlarına karşı devreye alınan zam sınırı uygulaması bir yıl daha uzatıldı. 2 Temmuz 2023 ile 2 Temmuz 2024 arasında sözleşmesi yenilenen kiracıya en çok yüzde 25 zam yapılacak.

Ancak uygulamadan memnun olmayan ev sahipleri sınıra takılmamak için beklemeye geçti. Çünkü 2 Temmuz’a kadar yapılan kiralamada sözleşme yenileme tarihi zam sınırı kapsamında olacak.

2 Temmuz sonrasında yapılan sözleşmelerde ise zam döneminde sınırlama sona erecek. Örneğin; 25 Haziran 2023 tarihinde yeni kiralanan bir evde zam dönemi 25 Haziran 2024 olacak ve bu dönemde ev sahibi en çok yüzde 25 artış yapacak. Ancak 3 Temmuz’da yapılan kiralamada zam dönemi 3 Temmuz 2024 olacağı için süre sona erecek ve geçmişte olduğu gibi TÜFE 12 ay ortalaması baz alınarak artış yapılacak.

'ZAM SINIRI SORUNLARI ÇÖZMÜYOR'

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz’e konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, zam sınırının sorunları çözmediğini, aksine ev sahibi-kiracı ilişkilerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Akdoğan, "Zam sınırında ikinci yıl başlıyor. Ancak ev sahipleri bu dönemde ilanları geri çekti, bekliyor. Çünkü bugün kiraya verirse bir yıl sonra yüzde 25 zam yapacak. 10-15 gün sonra verirse zam sınırına takılmayacak. Kiralama için bekleyenlerin yanında zam yapanlar da var. Aslında beklenti 10 bin lira ama 13 bin lira istiyor. Devletin sınırlamasını böyle telafi ediyor. (...)"