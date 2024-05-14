Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar

Adana Demirspor eski başkanı ve Adana Demirspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın dün katıldığı televizyon programındaki küfürlü sözlerine, Adana Demirspor taraftar gruplarından tepki geldi.

Son Güncelleme:
Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar

Adana Demirspor eski başkanı ve Adana Demirspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın dün katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlere taraftar gruplarından tepki geldi.

"Anladık ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar" denilen Şimşekler Grubu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar - Resim : 1

"Ya karşılıklı saygı tesis edelim ya da şimdilik en hafif tabirle 'kendi saygımızı kendimiz koruruz'" denilen Ankara Tayfası açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar - Resim : 2

Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar - Resim : 3

Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar - Resim : 4

Taraftar gruplarının diğer açıklamaları ise şu şekilde:

Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar - Resim : 5

Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar - Resim : 6

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Adana Demirspor, dün sahasında Gaziantep'e 6-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Kulübün başkanı Murat Sancak'a maç sonu yoğun eleştirilere gelirken, taraftarlar Sancak için "Maçı sattınız" yorumunda bulundu.

Sancak, eleştirilere karşı küfür ve hakaret içeren bir yanıt verdi.

Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Sohbet odasında konuştuklarımın önünü arkasını ve ne dediğimi anlamayanlara tekrar ediyorum, 'Maçı sattınız, kaça sattınız' vs diyenlere, it, şerefsiz, sen karını bacını sattıysan, biz de satmışızdır diyorum. Onun haricinde hiç kimseye karşı ne alınganlığımız ne de sitemimiz var, onlar kendilerini bilirler. Tam anlamadan bilip bilmeden yorumlamayın, hakka girersiniz."

Etiketler
Adana Demirspor
Son Güncelleme:
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
Dünya Pep Guardiola'nın İsrail'e tepkisini konuşuyor: Zulme yine sessiz kalmadı Dünya Pep Guardiola'nın İsrail'e tepkisini konuşuyor
Bengisu Avcı, Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı: Denizanası temasları engelledi! Bengisu Avcı'yı denizanası temasları engelledi!
TFF 36. hafta VAR kayıtlarını yayınladı TFF, 36. hafta VAR kayıtlarını yayınladı
Beşiktaş BOA, Pelin Gülçelik'le yeni sezona güçlü giriyor Beşiktaş BOA, Pelin Gülçelik'le yeni sezona güçlü giriyor
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki: İnsanlar susanı korkak sanıyorlar Adana Demirspor taraftarlarından Murat Sancak'a tepki
Murat Kurum esprisi nedeniyle AKM'deki oyunları iptal edilen komedyene, İBB kapılarını açtı AKM'den kovulan komedyene, İBB kapılarını açtı
Dünyaca ünlü moda devi Hermes'in varisi miras kararıyla şaşkınlık yarattı Dünyaca ünlü moda devi Hermes'in varisi miras kararıyla şaşkınlık yarattı
Sözleşmeli öğretmen alımında, Yeni Mülakat Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı Sözleşmeli öğretmen alımında, Yeni Mülakat Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a işaret etti Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a işaret etti