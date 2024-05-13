Bengisu Avcı, Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı: Denizanası temasları engelledi!

İzmir’in ‘Okyanus Kızı' lakaplı ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii’deki Molokai - Oahu adaları arasındaki yaklaşık 45 kilometrelik parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar deniz anası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldı. Başrollerini Annetta Bening ile Jodie Foster’ın paylaştığı ve benzer bir hikayeyi konu alan Nyad filmdeki gibi, Bengisu Avcı da yaşadığı deniz anası temasları nedeniyle Okyanus Yedilisi’ndeki beşinci etabının son metrelerinde sudan çıktı.

Bengisu Avcı, Molokai geçişi için Türkiye saati ile sabah 06.57’de Kepuhi’den suya girdi. Oldukça hızlı bir performans gösteren “Okyanus Kızı”, üç saatte etabın beşte birlik bölümünü geride bıraktı. Türkiye saati ile 10.00’dan sonra Hawaii’de karanlık çökerken, yüksekliği iki metreyi bulan dalgalar çıktı. Buna rağmen mücadelesine devam eden İzmirli yüzücü, saatler 15.00’i gösterirken parkurun yarısını bitirip yaklaşık 23 kilometreye ulaştı.





GÜÇLÜ KULAÇLARLA FİNİŞE

Türkiye saati ile 18.00’den sonra temposunu da yükselten Bengisu Avcı, güçlü kulaçlarıyla metreleri geçip karşı adaya doğru yaklaştı. Artık karanın göründüğü ve bitime yaklaşık bir-iki saatlik yüzüşün kaldığı yerde ilk deniz anası temaslarını yaşandı. Yarışı bırakmayan Bengisu, kulaç atmaya devam ederken üst üste Manowar deniz anası temaslarına maruz kaldı. Sırt üstü yüzmeye geçen eden Bengisu, son ve en güçlü temas sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldı. Tedavi edilen Bengisu, sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.



İLK VE TEK TÜRK KADINI

Bengisu Avcı halen Okyanus Yedilisi’nde dört kanalı geçebilen ilk ve tek Türk kadını unvanını koruyor. İzmirli sporcu, bu yılın sonunda Kuzey Kanalı’nı, 2025’in başında Tsugaru’yu deneyecek. Molokai parkurunun tarihi daha sonra kesinlik kazanacak. Nyad gibi hedefinden şaşmayacağını belirten Bengisu, “Okyanus suları bizim değil deniz canlılarının yaşam alanı. Bu sporun doğasında olan bir durum yaşandı. Mücadeleye devam edeceğim, deniz anaları da mutlaka bana izin verecek. Bana destek olmak için Hawaii’ye kadar gelen anneme ve eşime, tekne ekibine, mesajlarıyla bana destek olanlara, kalbi benimle beraber atanlara ve marka elçisi olduğum Sidrex’e çok teşekkür ederim” dedi.





BÜŞRA EROĞLU: "GURUR DUYUYORUZ"

Sidrex Marka Direktörü Büşra Eroğlu, Bengisu Avcı’nın başardığı işten büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, “Bengisu Avcı, bir insanın kolay kolay gerçekleştiremeyeceği, hatta hayal bile edemeyeceği bir yolda yüzüyor. Dünyada bu noktaya kadar gelen ilk ve tek Türk kadınının yanında olmaktan, ona güç vermekten büyük gurur duyuyoruz. 12 saatten fazla aralıksız kulaç atan Bengisu, dünyanın en zorlu kanallarından biri olan Molokai’nin geçilebileceğini gösterdi. Marka elçimiz olduğu ilk gün kendisine ‘Asla yalnız yüzmeyeceksin’ mesajı vermiştik. Bugün birlikte yüzmenin ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bengisu, güzel ülkemiz için çok yeni bir sporun bayrağını, gelecek nesiller için taşıyor. Kendisi bir yol açıyor, bu yolda yüzüyor ve başardıklarıyla da yeni nesillere ilham oluyor. Birlikte daha fazla okyanus aşacağımıza ve daha fazla sayıda gence örnek olacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA