Beşiktaş BOA, Pelin Gülçelik'le yeni sezona güçlü giriyor

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Pelin Gülçelik'i transfer etti

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2002 doğumlu forvet Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş BOA Takımımız, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı. Oyuncu, altyapısında yetiştiği BOTAŞ Kulübünde kariyerine başladı ve kulübümüze imza atana kadar formasını giydi. Genç oyuncu geçtiğimiz şubat ayında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın İstanbul'daki kampına da davet edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

Altyapısından yetiştiği BOTAŞ'ta forma giyen Gülçelik, milli formayı da giyme şansı yakaladı. Geçtiğimiz şubat ayında A Kadın Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına davet edilen genç oyuncu, potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: AA