Dünya Pep Guardiola'nın İsrail'e tepkisini konuşuyor: Zulme yine sessiz kalmadı

Manchester City'nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola, İsrail'in Filistin halkına karşı aylardır devam eden insanlık dışı saldırılarına sessiz kalmadı.

Dünya Pep Guardiola'nın İsrail'e tepkisini konuşuyor: Zulme yine sessiz kalmadı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İsrail'in zulmüyle ilgili tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

'DÜNYADA OLANLARA BAKIN, HİÇBİR ŞEY YAPMADAN OTURUYORUZ'

Başarılı teknik adam, dünya genelinde yaşanan savaşlara ve özellikle İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme dikkat çekerek, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün bu olanlar buraya da gelecek, biliyorsunuz değil mi?" dedi.

Guardiola tepkisini, "Herkes kendi evini ve kendi çıkarlarını düşünüyor, komşusunu değil." ifadeleriyle de dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Pep Guardiola'nın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, Katalan çalıştırıcının düşüncelerini destekleyici paylaşımlarda bulundu.

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