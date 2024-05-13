TFF 36. hafta VAR kayıtlarını yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının VAR kayıtlarını YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

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TFF 36. hafta VAR kayıtlarını yayınladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, dün oynanan maçlar ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarının 7 dakika 14 saniyelik video yardımcı hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabından yayınladı.

Kayıtlarda; Adana Demirspor - Gaziantep FK, Sivasspor - Başakşehir ve Pendikspor - Çaykur Rizespor maçlarındaki VAR görüntülerine yer verildi.

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