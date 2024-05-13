TFF 36. hafta VAR kayıtlarını yayınladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının VAR kayıtlarını YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, dün oynanan maçlar ile sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarının 7 dakika 14 saniyelik video yardımcı hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabından yayınladı.
Kayıtlarda; Adana Demirspor - Gaziantep FK, Sivasspor - Başakşehir ve Pendikspor - Çaykur Rizespor maçlarındaki VAR görüntülerine yer verildi.
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