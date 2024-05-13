Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarının renk seçimi yapıldı. Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak.

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Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Aydın Özbek (6602) ve Bedii Süheyl Batum (6806) arasında renk seçimine gidildi.
Dursun Aydın Özbek’i temsilen Metin Öztürk, Bedii Süheyl Batum’u temsilen ise Rezan Epözdemir renk seçiminde hazır bulundu.

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Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

Kaynak: İHA

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