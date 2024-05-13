Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım: Mourinho ile anlaştık, seçildiğimiz takdirde Türkiye'ye gelecek

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın, seçimi kazanması durumunda teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye'ye geleceğini söyledi.

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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım: Mourinho ile anlaştık, seçildiğimiz takdirde Türkiye'ye gelecek

Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım, önümüzdeki Haziran ayında yapılacak olan Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdi.

İş insanı Sadettin Saran'ın adaylıktan çekilmesiyle birlikte mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak kalmıştı.

Ali Koç'un aday olması durumunda, aday olacağını ifade eden Aziz Yıldırım da son kararını verdi.

20 yıl boyunca başkanlığını yaptığı kulüpte, koltuğunu tekrar almak isteyen Aziz Yıldırım, bir kez daha aday oldu.

Fenerbahçe TV eski spor müdürü Fatih Demirkol'a konuşan Aziz Yıldırım'ın ilk sözleri ise "Başkan olduğum takdirde Fenerbahçe’ye Jose Mourinho’yu getireceğim" oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise, Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho ile anlaştık. Başkan seçildiğimiz takdirde Türkiye'ye gelecek" dediğini açıkladı.

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