Polonyalı yıldız Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet forması giyen ve ismi Türk Hava Yolları Spor Kulübü ile anılan Magdalena Stysiak'ın menajeri Roberto Mogentale, Polonya basınına yaptığı açıklamalayla iddiaları açıklığa kavuşturdu.

"SADECE SÖYLENTİDEN İBARET"

Przegląd Sportowy Onet'e konuşan Mogentale, transfer iddialarına değinerek, "Magdalena Stysiak'ın Fenerbahçe Opet'ten ayrılacağı yönündeki haberler sadece söylentiden ibaret. Şu anda Magdalena Stysiak, Fenerbahçe'nin oyuncusu ve bu değişmeyecek" dedi.

"POLONYA MİLLİ TAKIMI'NA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Polonyalı yıldızın milli takıma odaklandığını söyleyen Mogentale, "Magdalena Stysiak şu anda Polonya Milli Takımı'na odaklanmış durumda. Eğer herhangi bir teklif gelirse bunu analiz ederiz" şeklinde konuştu.

550 BİN DOLARLIK TEKLİF İDDİASI

Sultanlar Ligi ekiplerinden THY'nin, yıldız oyuncuya 500 bin Dolar'lık bir teklif ettiği basına yansımıştı.

IGOR NOVARA DA LİSTESİNE ALDI

Öte yandan oyuncunun ismi İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile de anılıyor.